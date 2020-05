Estos son los motivos por el que el limpiaporos de Ocean Heart se ha convertido en el más vendido de Amazon

No hace falta ser adolescente para lucir puntos negros. Y es que, aunque nos gustaría que no fuese así, ni las espinillas ni el acné entienden de edades. Si bien es cierto que, con una alimentación equilibrada y una rutina de higiene facial adecuada, seguida de una pauta cosmética adecuada a nuestro tipo de piel, lo normal es lucir un cutis saludable, ninguno de los dos anteriores obran milagros, por lo que un desarreglo hormonal o una época de estrés pueden provocar su aparición y, claro está, nuestro posterior disgusto.

