estos son los modelos afectados

Esto se debe a que los operadores de telefonía móvil han empezado a dejar en desuso las redes 2G y 3G para empezar a usar la conexión 4G y 5G, significando para Kindle que los modelos más antiguos que no tienen WiFi, no podrían conectarse a Internet de ninguna manera . Quién sabe, pero es bastante probable que este hecho también ocurra en Europa, por ello, te queremos adelantar los modelos que se verán afectados:

You May Also Like