Estos son los menús que ofrecerá la Casa Blanca a Andrés Manuel López Obrador

En la capital estadounidense, López Obrador se reunirá con Trump este miércoles 8 de julio, donde discutirá, entre otros temas no anunciados, el combate a la pandemia de COVID-19 y la entrada en vigor del T-MEC , que sustituye al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), que estaba en vigor desde 1994. Sin embargo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no participará en la cumbre.

