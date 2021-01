Estos son los indultos de último minuto de Donald Trump

«No se podía lograr que el presidente se concentrara en esto», dijo una fuente cercana al proceso sobre Trump en las últimas semanas. «Y luego, este fin de semana, no tenía su Twitter, no tenía todas estas otras distracciones».

Después del motín, los asesores de Trump lo alentaron a renunciar a un autoindulto porque lo haría parecer culpable de algún delito, según una persona familiarizada con las conversaciones. Varios de los asesores más cercanos de Trump también le han instado a que no otorgue el indulto a nadie involucrado en el asedio al Capitolio de Estados Unidos, a pesar de la postura inicial de Trump de que los involucrados no habían hecho nada malo.

