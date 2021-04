estos son los grupos y vacunas que se aplicarán en el ‘acelerón’ de abril

A nivel general, es un grupo que sigue a la espera, pero en algunas comunidades, como Madrid, se comenzará este lunes a vacunar a personas de entre 77 y 79 años . Las autoridades madrileñas han explicado que prácticamente se ha terminado con las primeras dosis en mayores de 80, y aún no llega la fecha para la segunda. Para no quedarse detenidos, inocularán ahora a los de 79, para después seguir con los de 78 y 77.

You May Also Like