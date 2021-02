Estos son los grupos sanguíneos con mayor protección frente a la Covid, según un estudio

Por otro lado, el estudio revela que la tasa de seropositivos “no varía significativamente con la edad” y no se han apreciado diferencias en cuanto a género o grupo sanguíneo. No obstante, sí que han observado cómo las personas con Rh negativo “tenían un riesgo ligeramente más alto de contagio que los Rh positivos”.

Los resultados de otro estudio internacional publicado en New England Journal of Medicine indicaban que la vulnerabilidad de ciertas personas al desarrollo de manifestaciones graves de la enfermedad “ puede estar influenciada por sus características genéticas”.

