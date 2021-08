Estos son los grupos que compiten por el poder en Afganistán

¿Representarán los talibanes una amenaza terrorista para Estados Unidos? No exactamente. De hecho, firmaron un acuerdo de paz con la administración Trump en el que prometieron ser más liberales en su trato a las mujeres y apoyar otras reformas a cambio de la liberación de 5.000 combatientes encarcelados. También prometieron desalentar a grupos como Al Qaeda. Muchos funcionarios de la comunidad de inteligencia y política exterior se muestran escépticos de que cumplirán esas promesas, pero el grupo está preocupado por Afganistán y no por atacar a Occidente como lo hizo Al Qaeda.

