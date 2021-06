Estos son los gastos más habituales del verano… y así debes planificarlos

La vuelta de las vacaciones puede suponer un duro golpe para la cuenta bancaria . Junto con el ahorro, el aterrizaje será más suave si ponemos nuestro dinero a rendir. No todo, sino una parte según el perfil de riesgo de cada persona. “Preferimos que el cliente invierta menos pero asuma más riesgo”, señala Camiña. “El dinero parado no te está generando nada. Depende del nivel de gasto, pero intentamos que la mitad del ahorro se invierta”, añade el asesor de Micappital.

Miguel Camiña, cofundador y asesor de Micappital, también aconseja un presupuesto previo. “Permitirá saber muy bien hasta dónde puedes llegar y te dará tranquilidad para tener un verano acorde a tus finanzas ”. Camiña también recomienda buscar descuentos y ofertas, pero con los deberes hechos antes: tener ese presupuesto diseñado. “Nos dice cuánto puedes gastar y cuánto no, y puede hacer cambiar nuestro plan de verano, aspirar a gastar más o ser más conservador para no pillarse los dedos con el gasto”.

