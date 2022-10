Estos son los ganadores del Premio Ricardo Miró 2020

Domínguez agregó que llevar a cabo el Ricardo Miró en circunstancias tan especiales demuestra que, con o sin pandemia, la literatura no ha perdido su capacidad de ser perdurable y de ser necesaria. La prueba de que el corazón humano no se detiene a la hora de imaginar y de crear, ni siquiera en medio de una dolorosa pandemia, queda en evidencia con los cinco escritores ganadores esta noche del Ricardo Miró, que contaron de manera exitosa una serie de historias a través de palabras, situaciones, personajes, conflictos e ideas, añadió.

You May Also Like