estos son los consejos de los expertos para evitar contagios

Solo una persona deberá encargarse de poner la mesa y siempre lo hará realizando previamente una buena higiene de manos. Además, los platos deben servirse individualmente y se asignará una persona encargada de repartir el agua o los alimentos para no compartir los cubiertos de servir. Es recomendable identificar los vasos para no confundirlos de usuario.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha reiterado la importancia de mantener la distancia física y utilizar el máximo tiempo posible la mascarilla cuando se está con gente con la que no se convive. “Sabemos que las ganas de abrazarnos y recuperar el tiempo perdido son enormes, pero ahora no podemos permitirnos un retroceso”.

