Estos son los cinco candidatos a suceder ahora a Truss… y Boris Johnson es uno de ellos

No es un hombre brillante, pero ahí sigue. The Telegraph recuerda “su característica seriedad y falta de chispa”. Pero eso a la vez juega en su favor. Y así el Evening Standard le describe como un par de manos “firmes” o como “Theresa May en pantalones”.

Pero no parece que él esté por la labor. Ni en verano, para sustituir a Johnson ni ahora para coger el relevo de Truss. “Quiero ser el ministro de Defensa hasta que termine. Me encanta mi trabajo y tenemos más por hacer”, dijo en su momento.

Pero no todo son apoyos. El ex primer ministro es una figura que causa división . Frente al entusiasmo de Dorries y Rees-Mogg, la memoria de Roger Gale, que recuerda que Johnson dimitió por corrupción y sigue investigado por el Comité de Privilegios por haber podido engañar a la Cámara en el caso del Partygate.

Lo cierto es que tras la dimisión de la “luchadora” Liz Truss, Reino Unido ha tenido cinco primeros ministros en solo seis años . No, no hablamos de Italia. O qué diríamos de nosotros mismos si esto hubiera ocurrido en España… El otrora muy respetable parlamentarismo inglés va de charco en charco de la mano del partido tory.

