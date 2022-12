estos son los casos en los que los bancos pueden bloquear a un cliente

Por otro lado, el banco también puede solicitar información sobre la actividad económica del cliente, como prevención ante posibles fraudes como el blanqueo de capitales. Asimismo, “ si detectara movimientos irregulares que, por ejemplo, no están vinculados con tu actividad profesional y son sospechosos, así como ingresos de cantidades de dinero elevadas o más elevadas que de costumbre, también podría bloquear tu cuenta si no justificas el origen”, añaden.

Como avisa el Banco de España, esto puede ocurrir por diversos motivos, “pero siempre justificados y previo aviso para así prevenir perjuicios como que no te pasen un recibo o que no puedas sacar dinero de un cajero”. La entidad bancaria puede bloquear la cuenta “ siguiendo la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo “, añaden.

