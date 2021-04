estos son los beneficios que tiene para nuestra melena

En este escenario, si eres una o uno de los que busca potenciar el sano y sostenido crecimiento del cabello hemos dado con uno de los must de la temporada . Se trata del tónico para cabello Ron- Quina Kesmar de Percomar. Este producto promete un tratamiento natural para prevenir la caída del pelo y aumentar su densidad y volumen. Pero no solo eso, entre sus múltiples ventajas destaca su potencial como eliminador de caspa, control de grasa y la aparición de canas. Según expertos capilares, “la ronquina” está elaborada de plantas medicinales, aunque predomina el romero y la quina. Entre más de 400 valoraciones de Amazon, otros compradores destacan la calidad de este producto que en su versión de 1000 ml puede ser tuyo por solo 14,99 euros.

