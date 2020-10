estos son los auriculares ‘bluetooth’ de Amazon que pueden ser tuyos por 19 euros

Los auriculares bluetooth se han impuesto como los wearables más deseados de los usuarios. Y, si bien es cierto que los smartwatches o las pulseras de actividad parecen estar recortando distancia, la realidad es que estos gadgets van a mantener su hegemonía durante bastante tiempo. La verdad, sea dicha, no es de extrañar que se sitúen como los claros favoritos: además de diseños cómodos y ligeros que permiten usarlos en numerosas situaciones de nuestro día a día, estos pequeños botones ofrecen, en su mayoría, grandes prestaciones por las que no siempre hay que pagar cantidades de dinero elevadas.

You May Also Like