Estos son los 10 lugares más probables en los que podríamos encontrar vida extraterrestre con la tecnología actual

Sin embargo, Encélado no va a ser explorado en un futuro cercano, es por eso que se queda en este lugar en la lista y no más arriba.

Si algún día encontramos vida, lo más probable es que no sean seres como nosotros, ni aliens con cabezas verdes y ovaladas; más bien pequeños microbios o bacterias primitivas, pero no dejará de ser vida, al fin y al cabo.

You May Also Like