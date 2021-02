Estos serán los próximos grupos que serán vacunas contra la covid en España

La Comisión de Salud Pública que se celebra este miércoles por la mañana tiene previsto acordar los próximos grupos de población que serán vacunados contra la covid-19 en España. Serán, en primer lugar, los mayores de 80 años no institucionalizados (que no vivan en residencias), seguidos por las personas de entre 70 y 79 años y, en tercer lugar, las de entre 56 y 69 años . Todos ellos con los sueros de Pfizer y Moderna , pues la vacuna de AstraZeneca de momento no tiene datos suficientes sobre su eficacia en mayores de 55 años.

