Estos seis dispositivos tecnológicos que nunca llegaron a triunfar

Este reloj inteligente debutó en 2003 , no obstante, su modelo era voluminoso y no era tan ligero como el resto de agendas electrónicas de bolsillo . Otros inconvenientes eran su pequeña pantalla, la duración corta de la batería y la nula resistencia al agua que conllevaron a unas ventas bastante bajas.

A lo largo de la historia tecnológica se han desarrollado varios inventos de wearables que consiguieron el éxito, por el contrario, otros no tuvieron la misma suerte porque fueron víctimas de las estrategias de marketing fallidas. Si quieres saber de qué productos tecnológicos estamos hablando, no dudes en seguir leyendo la noticia.

