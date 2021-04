Estos seis consejos te ayudarán a aplicar la sostenibilidad en el Día del Libro

“Un libro cuenta una historia, algo de lo que puedes aprender. Puede que a ti no te sirva, pero a otros sí”, dice Muñoz. Por otro lado, es aconsejable que, cuando se te acumulen los libros en casa, optes por la opción de dejarlos en la de otra persona. Incluso puedes guardarlos en un trastero, pero no los tires a la basura.

Seguro que en más de una ocasión le has recomendado un buen libro a un amigo o familiar. Compartir es vivir, y, por ello, es mucho mejor que les regales un ejemplar de ese título que tanto te gustó en su día para que lo incluyan en su estantería. Es posible que tú ya no lo vuelvas a leer, pero tirarlo al contenedor de reciclaje (recuerda, el azul) no es la única opción. Hay muchas posibilidades.

