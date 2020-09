estos auriculares inalámbricos con más de 1.500 valoraciones están rebajados un 42%

Entre el síndrome postvacacional y la vuelta a la rutina, apenas nos hemos dado cuenta de que estamos en la última semana de septiembre. Además, y hasta que no han descendido las temperaturas, no hemos sido conscientes de que el verano llegaba a su fin. Por todo ello, nuestras compras de este mes han estado protagonizadas por la vuelta al cole, a la comida de táper y a nuestros entrenamientos. Otra de las grandes partidas de nuestro presupuesto ha estado destinada al cambio de armario , ya que hemos aprovechado la llegada de la nueva estación para poner orden (¡por fin!) en nuestro vestidor. Así, hemos invertido en un organizador de cajones, otro de zapatos, de camisetas y, también, es perchas especiales que nos han hecho ganar espacio en nuestro armario para dar cabida a todos los ‘trapitos’ de la nueva temporada que nos hemos comprado.

