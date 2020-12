“Estos años han sido un regalo, he sido tan feliz…”

“Te quiero un montón, lo sabes y ojalá estemos mucho tiempo juntos”, zanjó el colaborador, quien no suele hablar abiertamente de sus sentimientos. Sin embargo, cuando lo hace, no deja indiferente a nadie.

Finalmente, Matamoros aprovechó su intervención para mandar un ilusionado mensaje a su novia: “Gracias por haberme hecho inmensamente feliz, espero por lo menos poder estar a la altura de lo que has hecho, de tu valentía, de tu honradez y sé que no te lo voy a poder pagar ni corresponderte en la medida que lo has hecho tú conmigo”.

“Estos dos años a su lado han sido un regalo tan grande y he sido tan feliz… Me costaría mucho vivir sin ella, suponiendo que esto sucediera, que algún día tendrá que suceder, pero estoy muy feliz”, explicó el colaborador de televisión.

