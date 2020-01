Esto fue lo que dijo Brad Pitt sobre si irá con Jennifer Aniston a los Óscar

Veremos con quién decide acudir a los Premios Oscar el famoso actor estadounidense, nominado en la categoría de ‘Mejor Actor de Reparto’ por su papel en Once Upon a Time in Hollywood. La opción más probable es que lo haga solo, tal y como ha venido haciendo en las últimas galas, aunque muchos seguidores mantienen la esperanza de que lo haga acompañado de Jennifer Aniston -lo cual supondría una auténtica confirmación de los rumores-.

Un periodista decidió aprovechar el momento para ser el primero en preguntarle por la actriz, y si sería su pareja para acudir a los premios más prestigiosos de la industria del cine. Brad Pitt no se lo podía creer y mostró su lado más natural al reaccionar partiéndose de risa llevándose las manos a la cara. Mientras se marchaba, el exmarido de Angelina Jolie confesó que “aún no tengo pareja”.

