‘¡Esto es pop!’, el libro para iniciar a los niños en el amor por la música a través de 25 canciones

Todo comenzó cuando Javier Becerra (periodista, DJ, escritor y melómano) empezó a dar charlas en colegios, centros culturales y festivales para inculcar a las nuevas generaciones el amor por la música. Ese espíritu se ha volcado en el libro ¡Esto es pop!,editado por Mont Ventoux, donde los textos de Becerra se acompañan con ilustraciones de Catuxa Alonso.

“Intento abrirles la puerta a los niños a algunas de las figuras más importantes de la historia del pop. ¿Cómo? Apelando a las emociones, la sorpresa y las historias que hay detrás de algunas canciones”, explica Becerra, que define el libro como “la plasmación expandida y literaria” de aquellas charlas.

Esta playlist en papel con tapa dura se abre con Frank Sinatra y se cierra con artistas actuales como Beyoncé, Adele o Pharrell Williams.El criterio ha sido, evidentemente, muy personal y subjetivo, pero meditado: “He buscando temas y artistas muy representativos pero que, a la vez, me permitieran introducir esas historias a las que hacía mención antes”.

El autor reconoce que “costó mucho” hacer la criba. “Se quedaron fuera The Supremes, Beach Boys, The Who, Abba y Los Ramones, entre muchos otros. ¡Esto pide una segunda parte!”, responde. Eso sí, tiene clarísimo que hay tres que no podían faltar: “The Beatles, Elvis y Michael Jackson. No hay manera de entender la música popular sin ellos”. Su omisión hubiese sido, en palabras de Becerra, un “vacío inasumible”.

Viaje musical en familia

De Rock Around The Clock (Bill Halley, 1955) a Satisfaction (The Rolling Stones, 1965), Starman (David Bowie, 1972) o Anarchy in the UK (Sex Pistols, 1976), este viaje musical para disfrutar en familia tiene paradas en el rocanrol, el punk, el soul, la música disco, la electrónica o el grunge.

Pero, desde el punto de vista de Becerra, el título “lo engloba todo como música popular. Para mí es tan pop Iron Maiden como Madonna. Tras su carcasa roquera, tanto Sex Pistols como Nirvana son tremendamente pop”. Y va aún más lejos: “Sus melodías las podría cantar Taylor Swift perfectamente”. La prueba son las miles de versiones acústicas de estas y otras canciones que se pueden encontrar en listas de Spotify con etiquetas como ‘música relajante’.

Volviendo al libro, lo que tienen en común todas esas canciones es que son “temazos incuestionables y tan atemporales que todas juntas funcionan a la perfección”, defiende el periodista, porque “cuando una canción es buena se hace eterna”.

Antes de lanzarlo, Javier Becerra lo pudo testar con sus dos hijos. De hecho, ellos son “el motor de arranque”, confiesa. “La manera en la que mi hijo flipaba con Johnny Rotten, imitándolo y rugiendo como él cuando apenas tenía tres años, está ahí. También la petición constante de mi hija de que le diera espacio a las mujeres del pop influyó mucho en mi mirada”” Es cierto: aparecen Aretha Franklin, Patti Smith, Madonna, Kylie Minogue… “A nivel estético también tuvieron muchísima influencia”, reconoce.

Vídeos e ilustraciones para completar la historia

Dividido, como un vinilo, en cara A y cara B, bajo cada historieta se cita un enlace a YouTube al que el autor recomienda acudir para completar la experiencia, pues él daba sus charlas con vídeos. “En muchos casos, los textos se inspiran directamente en esas imágenes y las ilustraciones se hicieron en base a los vídeos. En mi cabeza imaginaba a un niño leyendo el libro con un adulto que, al terminar cada página, le ponía al pequeño el vídeo, para que viera que todo eso que se cuenta pasó de verdad”, recuerda Becerra.

Portada del libro ‘¡Esto es pop!’, de Javier Becerra. CATUXA ALONSO / MONT VENTOUX

“Tenía dudas de si lo iba a conseguir, pero lo cierto es que mucha gente lo hace de esa manera: leen cada noche un capítulo juntos, ven el vídeo y hablan sobre ello”, asegura. De esta forma, “el niño abre la puerta, el adulto recuerda y yo me derrito de emoción cada vez que me lo cuentan”.

En cuanto a las ilustraciones, no dudó en proponérselo a Catuxa Alonso. “Se encarga de hacer la cartelería de un ciclo de música independiente que tengo en A Coruña, Los conciertos de Retroalimentación. Nos entendemos al 100% y todo ha sido coser y cantar”, revela. Partiendo de la idea que él tenía, “ella me la devolvía mejorada hecha ilustración”. No es el único que lo piensa: “En las presentaciones siempre me preguntan si vendemos láminas”.

¿El rock es para niños?

A pesar de que la capacidad de disfrutar y vibrar con la música es inversamente proporcional a la edad (¿quién no querría volver a la infancia para bailar su canción favorita en un lugar público sin sentir vergüenza por desmelenarse?), la niñez y el rock difícilmente encajan en la misma ecuación.

Javier Becerra comparte esta observación: “Digamos que la maternidad y la paternidad nunca ha estado muy bien vista en el mundo de la música, especialmente en el lado más rock. No forma parte del imaginario ‘rebelde’ y ‘contracultural’” de los artistas, que están “condenados una especie de adolescencia eterna”.

Precisamente, como desafío a esos cánones, ha escrito ¡Esto es pop! para las familias. “Estoy en contra de esas ideas y creo que la mirada infantil del juego y la curiosidad te puede abrir mucho. A mi edad, 44 años, supone casi redescubrir la música. ¡Hay cosas de The Beatles que entiendo precisamente ahora!”, confiesa Javier Becerra.

Esta excursión a la historia de la música termina en Xoel López. Tiene un porqué: “Influyó bastante en este libro, aunque no se note muy claramente. Para mí lleva varios años siendo el mejor artista del pop nacional, así que creo que sí, que pensar en los niños es una muy buena opción”.

Lo dice porque, como desvela en el texto dedicado a Jaguar, el cantante gallego compuso esta canción para su propio hijo y eso se nota. Hagan la prueba y pónganla en un coche con niños. “Es el homenaje-conclusión de lo que pretendía transmitir”, se despide Javier Becerra. Esperamos que haya, más pronto que tarde, una segunda parte.