Esto es lo que significa el círculo cortado que ves en algunos mensajes de WhatsApp

No todos los consumidores de la plataforma de mensajería instantánea pueden ver ese icono, por lo que aquellos que lo veían se preguntaban el motivo de su aparición. Por suerte, la incógnita parece que ya se ha resuelto : aparece cuando un contacto responde a un ‘Estado’ que has publicado.

Algunos usuarios han comenzado a ver el icono de un círculo cortado en sus mensajes de WhatsApp. Este pequeño símbolo aparece en el lugar en el que suelen aparecer el doble check azul , que informa cuando el receptor ha leído el mensaje; el doble check , que notifica cuando un mensaje se ha enviado; el check , que comunica que la otra persona todavía no ha recibido el mensaje; o el reloj , que avisa que no se ha enviado un mensaje. Sin embargo, el círculo incompleto es algo nuevo.

