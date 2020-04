Esto es lo que Salud no sabe sobre los casos positivos de coronavirus en Puerto Rico

No obstante, las estadísticas públicas de Salud todavía no precisan cuántos pacientes están hospitalizados ni cuántos se han recuperado tras ser diagnosticados.

También establece que la agencia no tiene información disponible sobre si 326 pacientes de coronavirus son sintomáticos o asintomáticos . Los datos reportados indican que solo 201 muestran síntomas y 46 no.

Asimismo, sostiene que se desconoce si 430 casos tienen historial de viaje o no . Hasta ahora, la información disponible indica que 52 sí salieron de Puerto Rico, mientras que 91 no lo hicieron.

