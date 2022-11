esto es lo que sabemos de la consola PS6

Sony no lo ha confirmado oficialmente, pero ha recalcado que la oferta de mantener Call of Duty y otros juegos de Activision Blizzard en la plataforma de PlayStation no seguirá en la PlayStation 6. Cabe señalar que, anteriormente, Sony había llegado a la decisión junto a Microsoft de que esta oferta siguiese hasta 2027. A raíz de estos datos, son varios los que opinan que podremos ver la PS6 en 2028.

