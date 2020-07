esto es lo que pide cada bloque en el Consejo

El Consejo Europeo es otro cuento de nunca acabar, como tantos en los últimos meses. La UE se juega mucho y tras una madrugada de negociaciones las posiciones de los bloques siguen muy marcadas, aunque las fuentes consultadas por 20minutos apuntan que el acuerdo “ahora está un poco más cerca”. Pero las conversaciones irán, todavía, para largo. Las exigencias no cambian aunque haya habido cesiones, e incluso se pueden dibujar tres posturas distintas.

El norte: los frugales quieren tener el control

La última propuesta que Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria fue de mínimos. 400.000 millones de euros en transferencias y 350.000 en créditos, equilibrando todavía más la idea que había puesto sobre la mesa la Comisión Europea. Los acercamientos en las últimas horas han sido tímidos, y los frugales quieren mantener un elemento decisivo para ellos: el poder de vetar la entrega de ayudas si las reformas que plantea el receptor no son las adecuadas.

La figura insignia del bloque del norte, el primer ministro neerlandés Mark Rutte, considera que “ayudar” al sur no es regalar el dinero. “Tienen que comprometerse a hacer reformas”, comentó. “Rutte se mueve en ese escenario porque no tiene prisa”, explican las fuentes consultadas. El domingo, eso sí, acabó con ciertas fricciones entre los frugales, pues Suecia y Dinamarca -gobernados por socialdemócratas- se desmarcaron de los planteamientos de Países Bajos y Austria.

El sur: mayoría de transferencias y que no haya vetos

En el otro lado están España, Italia y Portugal. Forman un bloque más homogéneo ideológicamente hablando y mantienen su defensa en torno a dos premisas. La primera, que no haya poder de veto para poder acceder a los fondos. La segunda, que, al menos, haya mayoría de transferencias a fondo perdido aunque sea en una cantidad menor a los 500.000 planteados por la Comisión Europea.

Cerca de ese bloque están también tanto Alemania como Francia, que ejercen como mediadores. Macron expresó a lo largo del fin de semana que no se puede poner en juego el proyecto europeo y Angela Merkel, reticente al principio ante las preferencias del sur, ha ido cediendo.

Polonia, Hungría y el Estado de Derecho

“No sé cuál es la razón personal por la que el primer ministro holandés me odia a mí o a Hungría, pero está atacando con dureza y dejando muy claro que debido a que Hungría, en su opinión, no respeta el Estado de Derecho debe ser castigado económicamente. Esa es su posición, que no es aceptable, porque no hay una decisión sobre cuál es la situación del Estado de Derecho en Hungría. El holandés es el responsable del desastre”. Así de rotundo fue el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que junto a Polonia forma un frente independiente.

Otro de los elementos del acuerdo pasa por vincular las ayudas al respeto del Estado de Derecho. Hungría y Polonia llevan años en el foco en este sentido y ahora rechazan que se les pueda acusar a ellos de ser el problema. Han mantenido una posición pasiva durante las negociaciones, pero su papel también será relevante.