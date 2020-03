Esto es lo que pagas de más dejando los electrodomésticos y la regleta en ‘stand-by’

En el argot se conoce como ‘consumo fantasma’. Se trata de dejar los electrodomésticos encendidos en modo reposo o stand by. También cuando tenemos la regleta de los enchufes encendida. Este gesto puede suponernos un gasto aproximado de 5 euros al mes o de 400 kWh al año, según Endesa. La compañía eléctrica Kipin Energy, según recoge ABC, calcula que el gasto puede ser de 130 euros al año , aunque el total varía según la cantidad de aparatos en stand by o lo que consuma cada uno.

