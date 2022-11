Esto es lo que esconde la viral maleta de 1000€ de algunos jugadores de la Selección en Qatar

La maleta extra, de color negro, era POGA (Portable Gaming) y en su interior había una consola con la que los jugadores de la Roja podrán disfrutar de sus videojuegos favoritos desde cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el equipo no solo se podría decir que se está preparando para los partidos del mundial, sino también para entretenerse en el tiempo en el que no estén ni entrenando ni jugando.

You May Also Like