Esto es lo que debes saber

Sin embargo, un alto funcionario de la administración de Biden dijo que Modi no hizo una solicitud específica de vacunas cuando habló con el presidente Biden el lunes, y no está claro si las dosis de AstraZeneca no utilizadas se enviarán a India. Múltiples líderes mundiales han presionado a Biden para que comparta las dosis mientras otros países han luchado por aumentar las vacunas.

El ministro de Salud de India dijo el 24 de abril que el gobierno central le había proporcionado a Delhi más oxígeno «del que habían pedido» e instó a la gente a no buscar hospitalizaciones «con el más mínimo pánico; esto no es necesario».

