Esto buscó la gente en Google para darle sentido al 2020

Además, la escuela en línea, varias compañías que hacen de Juneteenth una fiesta corporativa, la serie documental «The Last Dance» que relata la carrera de Michael Jordan, «Parasite» que hace historia como la primera película en un idioma no inglés en ganar el Oscar a la mejor película. Y la lista continúa.

Y para que no dejemos de lado ninguno de los otros eventos que contribuyeron al caos de 2020, aquí hay algunas otras cosas que aún no se mencionan y que también aparecieron en la lista: la represión estadounidense a TikTok, el bebé de Elon Musk, la locura del mercado de valores, un boom en popularidad del café batido.

You May Also Like