“Esto agrava aún más nuestra situación”

El presidente de la CEAV puntualiza que hasta ahora las restricciones en las salidas no las pone España, sino los países de destino . Según la normativa vigente, la mayoría de los destinos en la UE piden PCR negativa, aunque en algunos se exige también cuarentena. Garrido agrega que no han recibido ninguna comunicación de las autoridades sobre cómo se podría implantar un control de salida de España.

“Nos parece que es una mala noticia , porque hay determinados españoles que por su situación pueden viajar , por trabajo o porque están vacunados, y es una pena que no puedan salir y no se puedan comercializar viajes”,

