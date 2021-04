Estímulo económico: Biden propone un plan de 1,8 billones de dólares para mejorar la protección social | Internacional

Una noche antes de cumplir 100 días en el poder, Joe Biden se dispone a exponer ante el Congreso de Estados Unidos este miércoles un plan de bienestar social para el país que ya es comparado con el New Deal, de Franklin D. Roosevelt, de la década de los años treinta del pasado siglo, o la ambiciosa expansión económica de Lyndon B. Johnson en los sesenta. En una sesión conjunta de las dos Cámaras, Biden propondrá un proyecto a 10 años que destinará 1,8 billones de dólares a “mejorar la vida de millones de norteamericanos” y que ha sido bautizado como el “Plan Estadounidense para las Familias”. Lo que sucederá esta noche en el Capitolio no es un discurso oficial del estado de la Unión, ya que los últimos seis presidentes decidieron no darlo en su primer año de mandato, debido a que está muy cercano en el tiempo el discurso de inauguración presidencial.

