Estiman que unos 2,500 muertos no han sido contados durante la pandemia en Nueva York: datos de FDNY

La noticia de las posibles muertes adicionales de COVID-19 llega días después de que el alcalde Bill de Blasio reconociera que la ciudad no estaba contando a las personas que no tenían confirmado el virus antes de morir.

Casi 3 mil personas han muerto en NYC antes de llegar al hospital en las últimas semanas, lo que sugiere que el recuento oficial de contagios y fallecidos por coronavirus podría ser corto en al menos 2,500 personas, según muestran nuevos datos reportados por New York Post y The New York Times.

You May Also Like