Esther Doña, Tamara Falcó y la infanta Elena lo despiden junto a sus seres queridos

Precisamente por este motivo, Esther Doña, la viuda del aristócrata, se ha personado en el centro de la capital para presidir la ceremonia, donde ha aparcado el malestar que comparte con los hijos del empresario. Hace unos días, de hecho, esta se quejaba de que no había sido invitada al homenaje que le hicieron a Falcó en Madrid Fusión. “En ningún momento he tenido conocimiento de este homenaje al que hubiera asistido si hubiese sido invitada”, expresó.

