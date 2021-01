Estefi Varela quiere trabajar en su salud mental en 2021

Sí, la expresentadora de televisión, no quiso despedirse del 2020 sin subir algo a Instagram, una red que asegura le ha dado mucho. Ella publicó un video en blanco y negro, donde incluso se le ve llorar, y confesó: “Este para mí ha sido un año de sentirme atrapada en mi cabeza, de sentirme estancada… lo sentí como un año de transición hacia lo desconocido y eso me desbalanceó mucho. Me gustaría en el 2021 trabajar aún más en mi salud mental, en mi amor propio, en crear sin cuestionar tanto y en dejar de pedir permiso para ser”.

