Estefi Varela: ‘Está bien tomarte un tiempo para ti’

Estefi Varela ha aprendido mucho en esta pandemia, pero más del tema del amor propio. Contó que empezó a entrenar, no hizo ni la mitad de lo que debía hacer, pero se dio tiempo para ella misma y eso es lo más importante.

“Me duele todo, me fue terrible, creo que no hice ni la mitad que el resto… pero estoy feliz de siempre atreverme a empezar devuelta!”, explicó.

Varela destacó que hay que entender que fallar es parte de aprender y de REALMENTE entender, por medio de la auto-compasión, que está bien tomarte un tiempo para trabajar en ti y volverlo a intentar.

“Hace días fue San Valentín, y si hay algo que he aprendido esta pandemia es a trabajar en el amor propio”, explicó en Instagram la famosa.

Se desahogó

Estefi Varela reaccionó hace poco sobre el escándalo de los niños abusados sexualmente y maltratados en alrededor de 12 albergues.

Siente que está viviendo en un mundo en el que a nadie le importa nada. “Yo no puedo creer esto, bueno sí lo puedo creer, pero me duele muchísimo, estoy muy enfurecida, a mí no me cabe en la cabeza y la verdad estoy orgullosa que no me quepa en la cabeza, la idea de tener el poder y el presupuesto para hacer un cambio real y decidas es hacer absolutamente nada… qué hacemos, denme ideas, qué podemos hacer, será que me pongo a estudiar leyes”.