Estefanía Veloz criticó criterios de investigación en caso de Cienfuegos

“Es una asunto que le correspondía básicamente a la fiscalía resolver, pero de una o de otra manera tiene que ver con el gobierno que represento, es una decisión que toma la fiscalía pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos… que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate. Lo más importante es la verdad y la justicia ”, dijo.

Por su parte, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la exoneración de Cienfuegos Zepeda, realizada por la Fiscalía, asegurando que en México no puede haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos.

Señalaron que el ex titular de la Sedena no tuvo encuentros con miembros del Cártel H-2, remanente de Los Beltrán Leyva .

Según la FGR, los documentos recopilados por la DEA durante siete años, en donde se encontraban datos sobre las presuntas transacciones de Cienfuegos con los criminales, no fueron consistentes, así que su inocencia no será juzgada.

“Luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el Gral Salvador Cienfuegos; la #FGR concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó no ejercer acción penal [sic]”, dijo la dependencia.

Aunque la joven no dijo explícitamente el nombre de Salvador Cienfuegos, es de señalar que no hay otro tema coyuntural que esté relacionado a la DEA e investigaciones en el país vecino.

