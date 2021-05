Estefanía Soto está lista para impresionar en la preliminar de Miss Universe

El porte, la elegancia y el dominio en pasarela de Estefanía Soto serán puestos a prueba esta noche durante la penúltima oportunidad para impresionar al jurado del certamen de belleza Miss Universe 2020.

La aspirante boricua compite con otras 73 candidatas que buscan coronarse como la mujer más hermosa del mundo.

Como es costumbre, las representantes desfilarán en traje de baño y luego en traje formal para cautivar con la ilusión de entrar al cuadro de las 21 semifinalistas, que se dividen en 20 elegidas por jurado, y una por votación del público. El resultado será revelado en la final del certamen, que será televisado el próximo domingo desde el Seminole Hard Rock Café Hotel & Casino, en Hollywood, Florida.

Entre ellas puede estar la corona de Miss Universe 2020 Estefanía Soto: “Me fue muy bien en la entrevista” Estefanía Soto entre las más aplaudidas en la presentación de trajes típicos

La competencia preliminar se podrá ver esta noche a través del canal de YouTube de Miss Universe a partir de las 7:00 p.m.

En entrevista con este medio a finales de abril, Soto adelantó varios criterios para la selección del vestido de gala.

“Tenemos en cuenta que me pueda mover cómodamente y que no tenga miedo alguno de que me pueda tropezar, y que cuando yo me lo ponga me sienta la mujer más bella del mundo”, dijo.

Ayer la candidata puertorriqueña, quien ha sido una de las favoritas para ganar el título desde que aterrizó en Florida, se lució en tarima durante la competencia del traje típico con una creación del diseñador Joshuan Aponte que rindió tributo al fallecido astrólogo puertorriqueño Walter Mercado. El resultado también se revelará en la final del certamen, cuando Miss Universe 2019, Zozibini Tunzi, culminará su reinado.

Horas antes, la cagüeña compartió en sus redes sociales cómo fue su experiencia en la entrevista con el jurado que forma parte del certamen internacional Miss Universe 2020.

“Me fue muy bien en la entrevista. Fue cuestión de ocho minutos en total para todas las chicas, dos mesas distintas con jurados distintos”, dijo entonces con entusiasmo a través del video que compartió.

“Fueron entrevistas bien amenas, bien livianas”, añadió Estefanía, quien lucía un atuendo del diseñador Luis López.