Estée Lauder se alía con la poetisa Amanda Gorman en una iniciativa para la igualdad y el impacto social

Según cuenta Amanda Gorman “es un honor para mí asociarme con The Estée Lauder Companies para activar el cambio a través de la alfabetización y representar una marca fundada por una mujer tan inspiradora y atrevida. […] Adoptando este espíritu, me complace que nuestra asociación ayude a inspirar a las mujeres, las niñas y todas las personas de todo el mundo a hacer grandes cosas, a interrumpir, a tener confianza y a ser futuras líderes en cualquier camino que tomen”.

You May Also Like