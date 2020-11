Este vídeo muestra por qué las mascarillas con válvula son ‘egoístas’ y no protegen a los demás de la Covid

Los resultados de estos experimentos cualitativos muestran que un respirador N95 sin válvula de exhalación es eficaz para bloquear la mayoría de las gotas para que no penetren a través del material de la máscara. Sin embargo, las mascarillas N95 con válvulas de exhalación no son apropiados como estrategia de control de fuentes para reducir la proliferación de enfermedades infecciosas que se propagan a través de gotitas respiratorias (como la Covid-19), concluyen los investigadores.

Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista Physics of Fluids, en un artículo que visualiza de forma clara el motivo por el que no deberíamos emplear mascarillas con válvula.

You May Also Like