Este verano los españoles apuestan por destinos nacionales en coche y la tecnología será su compañera de viaje

Puedes pedirles que te indiquen cuánto falta para la estación de servicio más cercana y así no tener que estar pendiente de las señales o consultarles sobre el tiempo que hará en tu destino vacacional, que si bien no va a ser algo que cambie tu intención de viaje, llegarás más contento si sabes que brilla el sol.

Los elementos tecnológicos que acompañan a nuestra forma de viajar actual son muchos. Como decíamos, ya no necesitas una cinta de música, un mapa de papel o incluso llevar encima dinero en efectivo para pagar los peajes o un café en un área de descanso. Tenemos ese aparatito sin el que no sabríamos vivir: el móvil. Cientos de miles de aplicaciones y servicio en un solo dispositivo .

¿Te imaginas hacer un viaje a la playa por carreteras secundarias, mirando un mapa que no cabe ni en el salpicadero, con las ventanillas bajadas porque estás en plena ola de calor y escuchando esa cinta de éxitos que te sabes de memoria? Es una estampa terrorífica para los modernos humanos de 2020, pero no es tan lejana. Ni las Siris y Alexas de hoy ni los -benditos- aires acondicionados se dejaban ver mucho en los coches del siglo pasado .

You May Also Like