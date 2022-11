“Este tema me tiene enfadada”

“A mí me gustaría que un médico cobrara mucho más, pero yo no puedo hacer nada ahí” , ha concluido, dando a entender que las críticas que reciben por su sueldo y tipo de trabajo, no va a conseguir cambiar el resto de empleos.

“Como en todos los trabajos, hay muchos tipos de influencers , depende mucho del contenido que hagas y de como lo enfoques, da igual los seguidores”, ha explicado: “Yo creo que nunca he dicho ‘es un trabajo durísimo’, yo cuando digo ‘no sabes lo que hay detrás’, no es una queja, pido que dejen de infravalorar mi trabajo “.

