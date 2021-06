Este simple aparato convierte tu Apple Watch en un despertador táctil

¿Alguna vez has usado tu Apple Watch como alarma porque no tienes un despertador? Bueno, tenemos una solución por 41,95 euros . El NightWatch es una combinación de base de carga, lupa y amplificador acústico que reúne estas funciones para convertir el modo de mesita de noche del Apple Watch en una auténtica alarma junto a la cama , con una función de toque para despertar para mostrarte la hora.

