este set que de 81 euros pasa a costar 40

Y no: no hay por qué invertir mucho dinero para encontrar un pack completo que incluya todos los cosméticos necesarios para lograrlo. Entre las ofertas flash de Druni, ecommerce especializado en productos beauty, hemos encontrado un estuche de Biotherm para pieles normales y mixtas pensado, al 100%, para minimizar las primeras arrugas y frenar su aparición . Pero, lo mejor es, sin duda, que, en vez de costar los 81 euros habituales, solo hoy puede ser tuyo por menos de 40. ¿Te resistes a la tentación?

You May Also Like