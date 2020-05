Este sábado… ‘Nightafun’ #lapartysolidaria | Dia a Dia

Pero no estará solo, no, nada de eso, Nicole Barroso, Jorge Alvarado, Franklyn Robinson, Kathy Phillips, DJ Mckoy, Luis Casis y Gaby Garrido serán los presentadores de la noche, y junto a ellos, usted tendrá la posibilidad de unirse a esta gran causa y aportar su granito de arena, como se dice en estos tiempos en donde ayudar al prójimo es una obligación desde el fondo de su corazón. “Nos une la música, nos une lo solidario” es el lema de esta gran “party

You May Also Like