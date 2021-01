Este país ha decidido vacunar contra la Covid al revés: primero a los jóvenes

Desde que se inició la vacunación contra el coronavirus en todo el mundo, la mayoría de los países han tenido como prioridad administrar la vacuna a los más vulnerables: personas en riesgo y ancianos. Pero hay un país que ha decidido hacer todo lo contrario: vacuna primero a los jóvenes. Es Indonesia.

Tal y como recoge la BBC, tras los profesionales de la salud, los primeros en recibir las vacunas en este país son los adultos entre 18 y 59 años.

Ha sido un asesor del Gobierno, Amin Soebandrio, el que ha propuesto la idea, ya que según él, lo prioritario es inmunizar a aquellas personas “que salen de la casa a todas partes y luego por la noche regresan a sus hogares con sus familias”.

“Estamos apuntando a aquellos que probablemente propaguen el virus“, declaró a la BBC Soebandrio, que cree que con este enfoque, Indonesia alcanzará antes la inmunidad colectiva.

El objetivo es tener una inmunidad de entre el 60 y el 70%. “Ese es el objetivo a largo plazo, o al menos reducimos significativamente la propagación del virus para que la pandemia esté bajo control y podamos hacer que la economía vuelva a funcionar“, dice Soebandrio.

El ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, explicó que se trata de “proteger a las personas y apuntar primero a aquellos que probablemente contraigan y propaguen”. “Nos estamos enfocando en personas que tienen que encontrarse con mucha gente como parte de su trabajo: mototaxistas, policías, militares. Entonces, no quiero que la gente piense que esto se trata solo de la economía. Se trata de proteger a la gente”, sentencia.

¿Y cómo se protegerá a los ancianos? “Inmunizar a los miembros que trabajan en un hogar significará que no llevarán el virus ahí, donde están sus parientes mayores”, dice la doctora Siti Nadia Tarmizi, portavoz del Ministerio de Salud sobre Covid-19.

Indonesia es un país donde varias generaciones de las familias viven juntas. “Entonces, es un beneficio adicional de este enfoque, que al vacunar a las personas de 18 a 59 años, también estamos ofreciendo algo de protección a las personas mayores con las que viven“, dice Tarmizi.

La cuestión es que aún no se sabe si los vacunados transmiten o no el coronavirus. “Simplemente, aún no tenemos esa información“, dice el doctor Robert Read, asesor del Gobierno británico en materia de vacunación.

“La razón por la que el Reino Unido no ha optado por la población más joven, por supuesto, es que, primero, no contraen una enfermedad tan grave y, segundo, no hemos podido demostrar todavía que las vacunas tengan ningún impacto en absoluto en la transmisión”, añadió Read.

“Es posible que si obtienen tasas de cobertura muy altas, habrá algún impacto en la transmisión, aunque obviamente todavía no lo hemos visto”, sentenció Read.