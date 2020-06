Este no es el momento de Bill de Blasio | Internacional

Para Bill De Blasio, este está siendo un curso que uno no desearía ni a su peor enemigo. Empezó con una sorprendente y extremadamente decepcionante carrera por la nominación demócrata para las presidenciales de noviembre en las primarias del partido. Abandonó después de cuatro meses de una campaña que el 76% de los votantes neoyorquinos, según un sondeo, no veía con buenos ojos. “Ha sido una experiencia extraordinaria”, concluyó.

