Este jueves solo se realizarán hisopados en la ciudad deportiva Irving Saladino

“Debido a que en el área donde se encuentra el estadio Rod Carew, no hay agua y que esta mañana también se tuvo un problema con el tanque de reserva, que parece al parecer la bomba o el suministro no se pudo dar para el llenado, por consiguiente, estamos desviando los pacientes hacia el estadio Emilio Royo, detrás del estadio Roberto Durán en Juan Díaz”, indicó Esmeralda Martínez, jefa nacional de tomado de hisopados.

