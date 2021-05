Este juego imita todas las creativas formas que usan las empresas para conseguir que cedas tus datos

¿Está de acuerdo con los términos y condiciones de este sitio web? Responda con ‘Si’ o ‘No’, ¿Le gustaría no recibir nuestra newsletter?… Estas son algunas de las preguntas más fáciles de “Terms and Conditions Apply”, un nuevo juego de preguntas en línea que simula los patrones oscuros de la web moderna con los que consiguen que cedamos, a veces sin darnos cuenta, nuestros datos.

You May Also Like