Este fin de semana harán trabajos de mantenimiento en el puente sobre el río Juan Díaz

Desde las 6:00 a.m., del sábado 13 de febrero a las 4:00 a.m., del lunes 15 de febrero, se realizarán trabajos de mantenimiento al puente sobre el río de Juan Díaz, en dirección de Panamá centro hacia el corregimiento de Pedregal, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

You May Also Like